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Зеленский требует от СБУ за две недели отчитаться о первых результатах

Новости » Политика    03.06.2019 - 12:23
Зеленский требует от СБУ за две недели отчитаться о первых результатах
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика должны быть преодолены

Президент Украины Владимир Зеленский требует от СБУ на протяжении двух недель продемонстрировать первые результаты работы. Об этом он заявил во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановим, говорится на сайте президента.

Со своей стороны Иван Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика должны быть преодолены.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанностей председателя СБУ. Я очень хочу, чтобы не только я уважал тебя как товарища, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - заявил он.

Напомним, сегодня Баканов после встречи с Зеленским заявил, что Зеленский поставил задачу победить коррупцию. Также Баканов пригласил журналистов-расследователей к сотрудничеству с СБУ.

РБК-Украина писало, что 3 июня Зеленський уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
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