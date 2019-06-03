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Зеленський вимагає від СБУ за два тижні відзвітувати про перші результати

Новини » Політика    03.06.2019 - 12:23
Зеленський вимагає від СБУ за два тижні відзвітувати про перші результати
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Баканов зазначив, що контрабанда й тіньова економіка повинні бути подолані

Президент України Володимир Зеленський вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи. Про це він заявив під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України Іваном Бакановим, йдеться на сайті президента.

Зі свого боку Іван Баканов зазначив, що контрабанда й тіньова економіка повинні бути подолані.

"Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти - виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Баканов після зустрічі з Зеленським заявив, що Зеленський поставив задачу здолати корупцію. Також Баканов запросив журналістів-викривачів до співпраці з СБУ.

РБК-Україна писало, що 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України. 

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Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України
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