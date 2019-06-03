В СБУ назвали задачи от Зеленского и пригласили журналистов к сотрудничеству

Фото: Иван Баканов (УНИАН)

Баканов заявил, что Зеленский поставил задачу победить коррупцию

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал задачи СБУ от президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также он пригласил журналистов к сотрудничеству.

"Приглашаю журналистов-расследователей к сотрудничеству с СБУ... Зеленский поставил задачу победить коррупцию...Больше не будет крышевальщиков. Наша главная задача - вывести теневой бизнес из тени. Не будем оглядываться на фамилии", - заявил он.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

РБК-Украина писало, что Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Добавим, президент утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.