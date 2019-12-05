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Число пострадавших из-за пожара в Одессе возросло

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 09:36
Число пострадавших из-за пожара в Одессе возросло
Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу

Число пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 29. Об этом сообщает издание "Думская", ссылаясь на пресс-службу одесского горсовета.

Отмечается, что еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу.

"В стационарах все больные - стабильные, без ухудшения, Вчера еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу. Всего в стационарах 29 человек", - говорится в сообщении.

Также ранее были названы имена всех пострадавших в пожаре в Одессе, которые находятся в больницах. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поручил председателю Одесской ОГА Максиму Куцему и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим. Также глава страны требует выяснить обстоятельства пожара в колледже.

Президент отметил героическую борьбу пожарных и спасателей. 7 из них сейчас на больничных койках.

РБК-Украина писало, что вчера в 10 утра в одесском колледже произошел пожар, который до сих пор не потушили до конца. Кроме того, были опубликованы фото и видео с места происшествия.

Сообщается, что во время пожара не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений.

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