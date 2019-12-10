Зеленский о транзите газа: вероятность подписать контракт с РФ стала большей

Вероятность подписать контракт на транзит газа с Россией на несколько лет после двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стала больше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Париже, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после двусторонней встречи с Путиным у Украины теперь больше шансов подписать контракт, который будет выгоден Украине. Он подчеркнул, что речь уже не идет о контракте на один год.

"Мы действительно потратили очень много времени встречи тет-а-тет именно на этот вопрос. Я приглашал и руководство НАК "Нафтогаз", был Витренко, и министр энергетики Оржель...Мы общались. Мы очень долго говорили об этом вопросе...Я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители... Здесь уже я вижу, что уже не говорится о контракте на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть на сколько-то лет. Я настаивал на 10 годах. То есть сложно, когда одна сторона настаивает на 1 году, а мы настаиваем на 10-ти. Я думаю, что мы найдем что-то посередине", - заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что обсуждал с Путиным и вопросы арбитража.

"Мы обсуждали (с Путиными - ред.) вопрос арбитража. По поводу возврата средств. Мне кажется мы впринципе сняли вопрос по поводу 3 миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция простая. Мы готовы взять газом, это компромисс, на который мы готовы идти, нам нужно - "вай нот", - Заленский.

Напомним, сегодня в Париже состоялась встреча "нормандской четверки" при участии президентов Украины, РФ, Франции и канцлера Германии. В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча Зеленского и Путина.

Говоря о результатах переговоров с Путиным по газу, Зеленский отметил, что вопрос транзита разблокирован, а детали соглашения будут обсуждаться на уровне советников.