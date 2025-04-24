Зеленський про Трампа: Я поважаю його пошук миру, але Україна не винна у війні

"Ми вважаємо (Сполучені Штати - ред.) сильним стратегічним партнером із впливом, і нам би дуже хотілося домогтися миру через силу. Це було б корисно щодо Росії. Щоб силу було спрямовано на Росію, тому що вона є агресором", - розповів Зеленський.

За його словами, він поважає той факт, що президент США Дональд Трамп шукає миру, хоча і має свій підхід.

"Я дуже поважаю той факт, що він шукає мир. Це його підхід. Але ви не повинні говорити, що Україна почала цю війну. Я вважаю, що нашим людям боляче це чути. Ось чому ми так відреагували", - відповів Зеленський.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Трамп ще під час виборчої кампанії обіцяв швидко завершити війну в Україні. Проте вже після вступу на посаду президента США він почав озвучувати проросійські тези та звинувачувати у війні українське керівництво.

Зокрема, Трамп називав Зеленського "диктатором без виборів" і критикував за відсутність прогресу у завершенні війни. Згодом визнав відповідальність Росії, але водночас звинуватив і Зеленського з Байденом.

Коментуючи заяву Зеленського про те, що до миру ще далеко, Трамп назвав це "найгіршими словами, які той міг сказати". Раніше він також обіцяв завершити війну "за добу", хоча з часом дедлайни постійно змінювались.