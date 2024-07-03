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Зеленський про Трампа: якщо знає, як закінчити війну, хай скаже сьогодні

Середа 03 липня 2024 15:50
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Зеленський про Трампа: якщо знає, як закінчити війну, хай скаже сьогодні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп знає, як закінчити війну, він повинен розповісти про це вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Як відзначив Зеленський, Трамп повинен виступити зі своїм планом швидкого припинення війни на території України. Водночас він попередив, що будь-які пропозиції не повинні порушувати суверенітет України.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - додав він.

Також президент відзначив, що "потенційно готовий" зустрітись з республіканцем, аби почути пропозиції щодо завершення війни.

"Вони не можуть планувати моє життя і життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді потужну підтримку США, чи залишимося самі", - відзначив він.

"Мирний план" Трампа

Загалом республіканець вже неодноразово стверджував, що планує якнайскоріше завершити війну в Україні. Втім, його умови не були справедливими стосовно Києва.

Як розповідало Politico, наразі Трамп розглядає можливість укладання угоди, яка б зобов'язала НАТО не розширюватись на схід - зокрема, на Україну та Грузію. Також він веде переговори з диктатором Володимиром Путіним про те, які б українські території могла б залишити Росія під своїм контролем в обмін на завершення повномасштабної війни.

Водночас згідно з даними Reuters, план Трампа полягав в тому, що Штати надаватимуть підтримку Україні лише якщо Київ погодиться на діалог з Росією. Зокрема Вашингтон попередить Кремль про те, що відмова від переговорів з боку РФ призведе до посилення допомоги Україні.

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