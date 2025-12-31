Зеленський про Трампа: було непросто змінити градус у відносинах

Україні було досить складно змінити градус у відносинах зі США після першої зустрічі на рівні лідерів, яка завершилася сваркою.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив у новорічному зверненні.

"Скажу чесно: було зовсім непросто домогтися такої зміни градуса у відносинах України та Сполучених Штатів. Від першого Овального кабінету і всіх "гострих кутів" у ньому до розмови в Мар-а-Лаго, яка показала факт: без України нічого не вийде", - звернув увагу глава держави.

Він зазначив, що Україні вдалося відстояти своє право голосу. Усі бачать, що Україна поважає себе, і тому вони поважають нашу країну.

За словами Зеленського, найбільший доказ цим словам - сім зустрічей, які в нього були з президентом Трампом.

"У якій би точці світу ми не бачилися: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан - президент США завжди згадує про наш народ, говорить про те, як сміливо українці б'ються. І для всього світу така згадка про українців стала обов'язковою. І це щастя - щастя таке чути, це гордість - бути президентом такого народу", - додав він.