Зеленский о Трампе: было непросто изменить градус в отношениях

Киев, Среда 31 декабря 2025 23:48
UA EN RU
Зеленский о Трампе: было непросто изменить градус в отношениях Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Офис президента Украины)
Автор: Иван Носальский

Украине было достаточно сложно изменить градус в отношениях с США после первой встречи на уровне лидеров, которая завершилась ссорой.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в новогоднем обращении.

"Скажу честно: было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов. От первого Овального кабинета и всех "острых углов" в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал факт: без Украины ничего не получится", - обратил внимание глава государства.

Он отметил, что Украине удалось отстоять свое право голоса. Все видят, что Украина уважает себя, и поэтому они уважают нашу страну.

По словам Зеленского, самое большое доказательство этим словам - семь встреч, которые у него были с президентом Трампом.

"В какой бы точке мира мы не виделись: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан - президент США всегда вспоминает о нашем народе, говорит о том, как смело украинцы бьются. И для всего мира такое упоминание об украинцах стало обязательным. И это счастье - счастье такое слышно, это гордость - быть президентом такого народа", - добавил он.

Ссора Зеленского и Трампа

Напомним, отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом резко обострились после их встречи в Белом доме в феврале 2025 года.

Переговоры в Овальном кабинете прошли в напряженной атмосфере и переросли в открытую словесную конфронтацию. Трамп жестко критиковал позицию украинского президента, допускал резкие высказывания и демонстрировал раздражение, что стало нетипичным для формата таких встреч.

После конфликта Трамп публично заявил, что украинское руководство якобы не настроено на мирное урегулирование, тогда как Зеленский подчеркнул важность сохранения стратегического партнерства с США и выразил готовность к дальнейшему диалогу.

