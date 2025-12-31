Зеленский о Трампе: было непросто изменить градус в отношениях

Украине было достаточно сложно изменить градус в отношениях с США после первой встречи на уровне лидеров, которая завершилась ссорой.

"Скажу честно: было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов. От первого Овального кабинета и всех "острых углов" в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал факт: без Украины ничего не получится", - обратил внимание глава государства.

Он отметил, что Украине удалось отстоять свое право голоса. Все видят, что Украина уважает себя, и поэтому они уважают нашу страну.

По словам Зеленского, самое большое доказательство этим словам - семь встреч, которые у него были с президентом Трампом.

"В какой бы точке мира мы не виделись: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан - президент США всегда вспоминает о нашем народе, говорит о том, как смело украинцы бьются. И для всего мира такое упоминание об украинцах стало обязательным. И это счастье - счастье такое слышно, это гордость - быть президентом такого народа", - добавил он.