Зеленський: Трамп дав мені свій номер і сказав телефонувати в будь-який час

"У нас була гарна розмова з Трампом. Він дав мені свій номер. Він сказав: "Ви можете набрати мене в будь-який час, коли захочете", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що розраховує на Трампа і висловив сподівання, що американський лідер справді допоможе Україні.

"Він - президент США під час найбільшої війни в Європі. Якщо він вибере наш бік, не буде посередині, він зможе натиснути на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) щоб зупинити війну", - уточнив Зеленський.