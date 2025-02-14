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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Зеленский: Трамп дал мне свой номер и сказал звонить в любое время

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому личный номер телефона в ходе переговоров, которые прошли на этой неделе.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас был хороший разговор с Трампом. Он дал мне свой номер. Он сказал: “Вы можете набрать меня в любое время, когда захотите", - отметил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что рассчитывает на Трампа и выразил надежду, что американский лидер действительно поможет Украине. 

"Он - президент США во время самой большой войны в Европе. Если он выберет нашу сторону, не будет посередине, он сможет надавить на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) чтобы остановить войну", - уточнил Зеленский. 

Слухи о разговоре Зеленского и Трампа

Напомним, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло сразу после того, как американский лидер пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ходе переговоров лидеры затронули тему достижения мира между Украиной и Россией, а также обсудили готовность работать вместе на уровне команд.

При этом позже Axios раскрыло более подробные детали переговоров Зеленского и Трампа. В частности, источники издания утверждали, что в конце разговора Трамп дал Зеленскому свой личный номер телефона.

Взамен президент Украины пообещал подарить американскому лидеру чемпионский пояс боксера Александра Усика.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине