Зеленский в Торонто встретился с Волкером

Фото: зустрічВолкера и Зеленского (president.gov.ua)

Зеленский отметил возможность достижения мира на Донбассе дипломатическим и политическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером во время визита в Канаду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу главы государства.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Волкеру за все, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.Также украинский президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.

"Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской", - зазначилиу пресс-службе.

В то же время Зеленский добавил, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта.

"В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной "Хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ", - подчеркнул президент.

Напомним, на прошлой неделе специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил отвод украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской. Волкер отметил, что для дальнейшего прекращения огня он ожидает следующего шага от России.