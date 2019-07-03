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Зеленський у Торонто зустрівся із Волкером

Новини » Політика    03.07.2019 - 02:28
Зеленський у Торонто зустрівся із Волкером
Фото: зустрічВолкера та Зеленського (president.gov.ua)

Зеленський наголосив на можливості досягнення миру на Донбасі дипломатичним та політичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Зазначається, що Зеленський подякував Волкеру за все, що особисто він і адміністрація президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.Також український президент наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях досягнення миру на Донбасі.

"Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській", - зазначилиу прес-службі.

Водночас Зеленський додав, що Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту.

"Зокрема, РФ не підтримала запропоноване Україною "Хлібне" перемир’я, тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ", - підкреслив президент.

Нагадаємо, минулого тижня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових із однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. Волкер наголосив, що для подальшого припинення вогню він очікує наступного кроку від Росії.

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