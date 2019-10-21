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Зеленський у Токіо зустрінеться зі Штайнмайєром

Новини » Політика    21.10.2019 - 13:40
Зеленський у Токіо зустрінеться зі Штайнмайєром
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайєр (РБК-Україна)

Зеленський і Штайнмайєр зустрінуться 23 жовтня

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту в Японію зустрінеться з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами джерела, зустріч президентів України і Німеччини запланована на 23 жовтня. Також повідомляється, що Зеленський проведе зустріч з бразильським лідером Жаіром Болсонару.

Згідно з програмою перебування президента Німеччини в Японії, на 23 жовтня заплановано тільки зустрічі з міністром закордонних справ Фуміо Кішідою, прем'єром Сіндзо Абе, а також відвідування виставки в художньому музеї.

Відзначимо, зустріч зі Штайнмайєром пройде на тлі внутрішньоукраїнського скандалу, пов'язаного з імплементацією формули його авторства, яка покликана врегулювати ситуацію на Донбасі шляхом проведення виборів та закріплення особливого статусу непідконтрольних територій.

Нагадаємо, за словами Зеленського, "формула Штайнмайєра" може бути імплементована в наступному році. Зокрема, її можуть імплементувати в новий закон про особливий статус Донбасу, якщо лідери нормандського формату домовляться про подальше врегулювання на сході України.

У той же час, як зазначив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, підсумковий документ майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії погоджений тільки в частині "формули Штайнмайєра".

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Новини України Володимир ЗеленськийЯпоніяШтайнмайер
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