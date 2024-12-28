Зеленський на тлі шантажу з боку Фіцо дав доручення уряду

Українські урядовці разом з Єврокомісією повинні зберегти стабільність європейських правил на тлі шантажу прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Той пригрозив не постачати в Україну електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що переговорив з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром енергетики Германом Галущенком.

"Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину - близько 19 % у загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС", - сказав він.

Водночас президент зауважив, що він доручив українським урядовцям робити разом з Єврокомісією та з іншими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.

"Що б там (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", - наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна готує кілька важливих кадрових рішень.

"Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!", - підсумував він.