Зеленский на фоне шантажа со стороны Фицо дал поручение правительству

Украинские чиновники вместе с Еврокомиссией должны сохранить стабильность европейских правил на фоне шантажа премьера Словакии Роберта Фицо. Тот пригрозил не поставлять в Украину электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что переговорил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко.

"Заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию - около 19% в общем объеме. Работаем с другими соседями в ЕС", - сказал он.

В то же время президент отметил, что он поручил украинским чиновникам делать вместе с Еврокомиссией и с другими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.

"Что бы там (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина готовит несколько важных кадровых решений.

"Указы уже скоро. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает!", - подытожил он.