Зеленский и Тимошенко - лидеры президентского рейтинга в мае, - опрос

Социологи установили, что лишь два потенциальных кандидата в президенты за последний месяц нарастили свою поддержку. Владимир Зеленский добавил 5%, и сегодня за него готовы отдать свои голоса 33% из тех, кто определился и планирует прийти на участки.

Вторую строчку президентского рейтинга занимает Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" добавила к своей поддержке один процент, и сейчас за нее готовы проголосовать 12%.

Исследование проводилось с 15 по 24 мая 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью опрошено 2400 респондентов.