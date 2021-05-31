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Зеленський та Тимошенко - лідери президентського рейтингу у травні, - опитування

Автор: РБК-Україна

Якби президентські вибори відбулися у другій половині травня 2021 року, найбільше голосів отримали б Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з "Нью імідж маркетинг груп" в середині травня.

Соціологи встановили, що лише два потенційні кандидати в президенти за останній місяць наростили свою підтримку. Володимир Зеленський додав 5%, і сьогодні за нього готові віддати свої голоси 33% з тих, хто визначився та планує прийти на дільниці.

Другу сходинку президентського рейтингу посідає Юлія Тимошенко. Лідер "Батьківщини" додала до своєї підтримки один відсоток, і нині за неї готові проголосувати 12%.

Дослідження проводилось з 15 по 24 травня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю опитано 2400 респондентів.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби вибори президента України проходили в середині квітня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський - 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

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