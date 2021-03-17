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Зеленский и Тимошенко - лидеры доверия украинцев в марте, - КМИС

Автор: РБК-Украина

Самый высокий уровень доверия среди политиков в марте у президента Владимира Зеленского и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в начале марта Киевским международным институтом социологии.

Согласно исследованию, население Украины больше всего доверяют Владимиру Зеленскому (45%) и Юлии Тимошенко (31%).

Меньше всего доверяют - Максиму Степанову (8%), Сергею Стерненку (8%) и Оксане Марченко (10%).

Опрос проведен Киевским международным институтом социологии с 10 по 12 марта 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Опрошено 2014 респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2.4%.

Напомним, в начале февраля украинцы больше всего доверяли президенту Владимиру Зеленскому и лидеру партии "Удар" Виталию Кличко.

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Новости Украины опросдовериеТимошенкоВиталий Кличко
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