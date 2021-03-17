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Зеленський та Тимошенко - лідери довіри українців у березні, - КМІС

Автор: РБК-Україна

Найвищий рівень довіри з-поміж політиків у березні мають президент Володимир Зеленський та лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на початку березня Київським міжнародним інститутом соціології.

Відповідно до дослідження, населення України найбільше довіряє Володимиру Зеленському (45%) та Юлії Тимошенко (31%).

Найменше довіряють - Максиму Степанову (8%), Сергію Стерненку (8%) та Оксані Марченко (10%).

Опитування проведено Київським міжнародним інститутом соціології з 10 по 12 березня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Опитано 2014 респондентів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2.4%.

Нагадаємо, на початку лютого українці найбільше довіряли президенту Володимиру Зеленському та лідеру партії "Удар" Віталію Кличку.

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Новини України опросдовериеТимошенкоВіталий Кличко
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