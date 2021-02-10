ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Самый высокий уровень доверия украинцев у Зеленского и Кличко, - "Рейтинг"

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 14:52
Самый высокий уровень доверия украинцев у Зеленского и Кличко, - "Рейтинг" Фото: Владимир Зеленский и Виталий Кличко (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинцы продолжают больше всех доверять президенту Владимиру Зеленскому и лидеру партии "Удар" Виталию Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 6–8 февраля.

Так, Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, Виталию Кличко - 34%.

Владимиру Гройсману доверяют 32%, Дмитрию Разумкову - 26%, Юлии Тимошенко - 25%, Юрию Бойко - 24%, Петру Порошенко - 23%, Арсену Авакову - 21%, Арсению Яценюку - 20%, Максиму Степанову - 12%, Денису Шмыгалю - 12%.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Аудитория: население в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля 2021 года, Виталию Кличко доверяют 37,5% респондентов, президенту Владимиру Зеленскому - 35,6% опрошенных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виталий Кличко Владимир Зеленский опрос доверие
NEWS
Стали известны детали расследования НАБУ по закупке COVID-вакцин
Стали известны детали расследования НАБУ по закупке COVID-вакцин
DAILY
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы