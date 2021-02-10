Самый высокий уровень доверия украинцев у Зеленского и Кличко, - "Рейтинг"
Украинцы продолжают больше всех доверять президенту Владимиру Зеленскому и лидеру партии "Удар" Виталию Кличко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 6–8 февраля.
Так, Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, Виталию Кличко - 34%.
Владимиру Гройсману доверяют 32%, Дмитрию Разумкову - 26%, Юлии Тимошенко - 25%, Юрию Бойко - 24%, Петру Порошенко - 23%, Арсену Авакову - 21%, Арсению Яценюку - 20%, Максиму Степанову - 12%, Денису Шмыгалю - 12%.
Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Аудитория: население в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.
Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля 2021 года, Виталию Кличко доверяют 37,5% респондентов, президенту Владимиру Зеленскому - 35,6% опрошенных.