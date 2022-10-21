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Зеленський про тих, хто намагається "зрозуміти" Росію: до цього наводить дефіцит знань

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Київ, П'ятниця 21 жовтня 2022 18:08
Зеленський про тих, хто намагається "зрозуміти" Росію: до цього наводить дефіцит знань Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Європі ще достатньо діячів, які закликають "зрозуміти" Росію. До цього призводить дефіцит знання у більшості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед учасниками Франкфуртського книжкового ярмарку.

"Маємо говорити відверто: у Європі ще достатньо діячів, які закликають «зрозуміти» Росію і намагаються ігнорувати терористичну політику таких держав, як Іран. Такі люди є в різних галузях – у політиці, бізнесі, громадських організаціях та медіа. Чому це можливо? Що до? цьому наводить? Одна відповідь: дефіцит знання. Дефіцит знання у громадської більшості", - зазначив Зеленський.

Глава держави також під час виступу запросив видавців та авторів, бізнесменів та громадських діячів, педагогів та журналістів до України, щоб поглянути, через що проходять українці, поглянути – і розповідати про це.

"Розповідати необхідно, тому що це загрожує і для інших народів Європи. Поки що держави-терористи ще існують", - підкреслив президент України.

Раніше Зеленський різко пройшовся тими, хто закликає послабити санкції проти Росії. За його словами, ті, хто закликає послабити санкції проти Росії за її терор, ставить усю європейську спільноту в залежність від РФ.

Також ми повідомляли, що Зеленський закликав відмовитися від зустрічей з РФ і заявив, що присутність Росії на міжнародних зустрічах – це пряма підтримка тероризму.

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