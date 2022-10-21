Зеленський про тих, хто намагається "зрозуміти" Росію: до цього наводить дефіцит знань

У Європі ще достатньо діячів, які закликають "зрозуміти" Росію. До цього призводить дефіцит знання у більшості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед учасниками Франкфуртського книжкового ярмарку.

"Маємо говорити відверто: у Європі ще достатньо діячів, які закликають «зрозуміти» Росію і намагаються ігнорувати терористичну політику таких держав, як Іран. Такі люди є в різних галузях – у політиці, бізнесі, громадських організаціях та медіа. Чому це можливо? Що до? цьому наводить? Одна відповідь: дефіцит знання. Дефіцит знання у громадської більшості", - зазначив Зеленський.

Глава держави також під час виступу запросив видавців та авторів, бізнесменів та громадських діячів, педагогів та журналістів до України, щоб поглянути, через що проходять українці, поглянути – і розповідати про це.

"Розповідати необхідно, тому що це загрожує і для інших народів Європи. Поки що держави-терористи ще існують", - підкреслив президент України.