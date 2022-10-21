Зеленский о тех, кто пытается "понять" Россию: к этому приводит дефицит знаний

В Европе еще достаточно деятелей, призывающих "понять" Россию. К этому приводит дефицит знания у общественного большинства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед участниками Франкфуртской книжной ярмарки.

"Должны говорить откровенно: в Европе еще достаточно деятелей, призывающих «понять» Россию и пытающихся игнорировать террористическую политику таких государств, как Иран. Такие люди есть в разных областях – в политике, бизнесе, общественных организациях и медиа. Почему это возможно? Что к этому приводит? Один ответ: дефицит знания. Дефицит знания у общественного большинства", - отметил Зеленский.

Глава государства также во время выступления пригласил издателей и авторов, бизнесменов и общественных деятелей, педагогов и журналистов в Украину, чтобы взглянуть, через что проходят украинцы, взглянуть – и рассказывать об этом.

"Рассказывать необходимо, потому что это чревато и для других народов Европы. Пока государства-террористы еще существуют", - подчеркнул президент Украины.