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Зеленский о тех, кто пытается "понять" Россию: к этому приводит дефицит знаний

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Киев, Пятница 21 октября 2022 18:08
Зеленский о тех, кто пытается "понять" Россию: к этому приводит дефицит знаний Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Европе еще достаточно деятелей, призывающих "понять" Россию. К этому приводит дефицит знания у общественного большинства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед участниками Франкфуртской книжной ярмарки.

"Должны говорить откровенно: в Европе еще достаточно деятелей, призывающих «понять» Россию и пытающихся игнорировать террористическую политику таких государств, как Иран. Такие люди есть в разных областях – в политике, бизнесе, общественных организациях и медиа. Почему это возможно? Что к этому приводит? Один ответ: дефицит знания. Дефицит знания у общественного большинства", - отметил Зеленский.

Глава государства также во время выступления пригласил издателей и авторов, бизнесменов и общественных деятелей, педагогов и журналистов в Украину, чтобы взглянуть, через что проходят украинцы, взглянуть – и рассказывать об этом.

"Рассказывать необходимо, потому что это чревато и для других народов Европы. Пока государства-террористы еще существуют", - подчеркнул президент Украины.

Ранее Зеленский резко прошелся по тем, кто призывает ослабить санкции против России. По его словам, те, кто призывает ослабить санкции против России за ее террор, ставит все европейское сообщество в зависимость от РФ.

Также мы сообщали, что у Зеленского призвали отказаться от встреч с РФ и заявили, что присутствие России на международных встречах – это прямая поддержка терроризма.

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