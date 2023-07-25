Зеленський: тема дронів на Ставці часто обговорюється на підвищених тонах

Він розповів, що сьогодні чиновники представили результати першого року армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських безпілотників, котрі вже використовують для оборони нашої країни, а також зустрічі з виробниками, проектувальниками та донорами.

При цьому, за словами президента, журналісти та представники громадськості мали змогу побачити, якого потенціалу було досягнуто за перший рік армії дронів і як воно збільшуватиметься.

"Абсолютно потрібні обороні всі дрони - від досить простих "Мавіків" до морських дронів і ударних дронів, здатних діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тему і часто - на підвищених тонах. Але результати є і це можна побачити в новинах", - наголосив Зеленський.

Армія дронів

Нагадаємо, армія дронів - це спільний проект Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та UNITED24, в рамках якого організували кампанію зі збору коштів на дрони для українських захисників.

Зокрема, в межах проекту в Україні утворюють 60 рот ударних дронів, за допомогою яких бійці ЗСУ знищують російських окупантів.

Нещодавно Армія дронов встановила новий рекорд зі знищення російських окупантів за один виліт на Запорізькому напрямку.