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"Армія дронів" встановила рекорд зі знищення окупантів на Запорізькому напрямку

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 17:12
"Армія дронів" встановила рекорд зі знищення окупантів на Запорізькому напрямку Фото: "Армія дронів" встановила рекорд зі знищення окупантів на Запорізькому напрямку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

"Армія дронів" встановила рекорд знищення окупантів за один виліт на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За його даними, бійці знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами.

"Це результат роботи таємних дронів-бомберів, про які розкажемо вже після перемоги", - написав Федоров.

Армія дронів

Проект ініціативи "United 24", який збирає кошти для операторів безпілотників та закупівлі дронів для українських військових.

Завдяки проекту вдалось підготувати понад 10 тисяч спеціалістів.

"Армія дронів" має відношення і до запуску ударних рот безпілотників. Планується запустити 60 таких рот.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Армія дронів" спільно з Держспецзв’язком передали 12 безпілотників українського виробництва для військових, які перебувають на передовій у Донецькій області.

Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечується кращими зразками безпілотних літальних апаратів.

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