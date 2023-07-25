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Зеленский: тема дронов на Ставке часто обсуждается на повышенных тонах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Тема дронов для украинской армии сейчас является одной из ключевых. Ее часто затрагивают на Ставке и обсуждают на повышенных тонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня чиновники представили результаты первого года армии дронов. Состоялась презентация разных видов украинских беспилотников, которые уже используют для обороны нашей страны, а также встречи с производителями, проектировщиками и донорами.

При этом, по словам президента, журналисты и представители общественности имели возможность увидеть, какой потенциал был достигнут за первый год армии дронов и как она будет увеличиваться.

"Абсолютно нужны обороне все дроны - от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тему и часто - на повышенных тонах. Но результаты есть и это можно увидеть в новостях", - подчеркнул Зеленский.

Армия дронов

Напомним, Армия дронов - это совместный проект Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24, в рамках которого организовали кампанию по сбору средств на дроны для украинских защитников.

В частности, в пределах проекта в Украине создают 60 рот ударных дронов, при помощи которых бойцы ВСУ уничтожают российских оккупантов.

Недавно Армия дронов установила новый рекорд по уничтожению российских оккупантов за один вылет на Запорожском направлении.

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Владимир ЗеленскийдрониВойна России против Украины