Зеленский: тема дронов на Ставке часто обсуждается на повышенных тонах

Он рассказал, что сегодня чиновники представили результаты первого года армии дронов. Состоялась презентация разных видов украинских беспилотников, которые уже используют для обороны нашей страны, а также встречи с производителями, проектировщиками и донорами.

При этом, по словам президента, журналисты и представители общественности имели возможность увидеть, какой потенциал был достигнут за первый год армии дронов и как она будет увеличиваться.

"Абсолютно нужны обороне все дроны - от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тему и часто - на повышенных тонах. Но результаты есть и это можно увидеть в новостях", - подчеркнул Зеленский.

Армия дронов

Напомним, Армия дронов - это совместный проект Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24, в рамках которого организовали кампанию по сбору средств на дроны для украинских защитников.

В частности, в пределах проекта в Украине создают 60 рот ударных дронов, при помощи которых бойцы ВСУ уничтожают российских оккупантов.

Недавно Армия дронов установила новый рекорд по уничтожению российских оккупантов за один вылет на Запорожском направлении.