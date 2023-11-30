Зеленський про те, коли Україна отримає F-16: залежить від швидкості навчання пілотів

Те, коли Україна отримає сучасні винищувачі F-16 від західних партнерів, залежить, зокрема, від швидкості навчання наших пілотів керуванню цими літаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з миколаївськими студентами.

"Безумовно, що для контролю неба потрібні сучасні винищувачі. Домовленість генеральна є. Не "якщо", а є. Коли ми їх отримаємо, немає дати - факт. Немає дати вважаю через те, що сьогодні це наше питання, коли наші хлопці пройдуть навчання", - сказав Зеленський.

За його словами, тривалість навчання залежить від багатьох речей. Зокрема, тому що всі пілоти по-різному витрачатимуть час.

"Тому, що окрім фаховості потрібен досвід і мова. Вільна мова. Людині потрібно розмовляти англійською абсолютно вільно для того, щоб навчатися. Тут багато різних питань. І в когось курс - це рік, а у когось 6-9 місяців може бути, а для когось це довгий етап", - зазначив президент.

Він пояснив, що довгий курс може бути, наприклад, для молодих пілотів, спеціалістів після вишів, які ще не мають довготривалого бойового досвіду.

"Принаймні я зі свого боку зробив ці кроки. Зараз це питання залежить від навчальних моментів, навчальних процесів. І я думаю, що ми зможемо у 2024 році отримати перші винищувачі. Я думаю так буде", - наголосив Зеленський.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку як раз очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

При цьому кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США. За її словами, у середу, 25 жовтня, українські пілоти вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

7 листопада Нідерланди відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр.

У Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни.