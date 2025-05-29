Зеленський про Taurus: працюємо, але домовилися з Мерцом не обговорювати публічно

"Є певні теми, щодо яких ми домовилися не говорити публічно. Але я не хочу брехати. Питання Taurus ми обговорювали під час зустрічі тет-а-тет між канцлером і мною. Ми працюємо в цьому напрямку, але я не можу зараз повідомити жодних подробиць. Я пообіцяв це канцлерові, і я дотримуюся слова", - сказав Зеленський.

Taurus - не єдиний інструмент

При цьому президент України вважає, що Taurus - не єдиний інструмент, який потрібен для того, щоб зупинити Росію та диктатора Володимира Путіна.

"Цього замало. Нам потрібні Taurus, потрібні Patriot. Нам потрібно все це зробити, розвиватися далі. Потрібен політичний тиск. Потрібні потужні санкційні пакети. Потрібна єдність Європи та Америки. Без цього Росія може атакувати будь-кого. Якщо не зміцнювати Україну, якщо ми цього не зробимо, Росія може атакувати інших", - вважає глава держави.

На думку Зеленського, якщо Україна впаде - тоді Росія вирішуватиме питання в Європі силою. Президент додав, що Taurus - один з інструментів, який Україна могла б використати для захисту.

"Але Taurus сам по собі не може захистити жодну країну у світі від Росії. Я не можу сказати, скільки зброї є в Європі чи інших державах, але хочу сказати наступне: за місяць Росія атакує Україну більшою кількістю ракет, ніж інші країни мають у запасі. Щомісяця наша цивільна інфраструктура піддається ракетним ударам. І, якщо чесно, коли ми говоримо про Taurus - так, ми були б дуже вдячні. Повірте мені", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що не всі країни мають знати, скільки Taurus є в Німеччині та наскільки можна розширити виробництво. Але важливо, щоб росіяни в Кремлі знали, що зброя є.

"Не обов’язково, щоб зброю було застосовано, але знати, що вона є - це важливо. Ці кроки мають значення", - додав президент.

За його словами, Україна розробляє різні далекобійні види зброї. Але щоб розширити виробництво, потрібне фінансування. Проте, на відміну від інших країн, України готова ділитися своїми здобутками з тими державами, які допомагають їй.

"Ми знаємо, що маємо диверсифікувати виробництво. Ми не можемо мати лише один склад в Україні, бо Росія може його атакувати. Ми повинні диверсифікувати як склади, так і виробництво та фінансування. Нам потрібні різні формати далекобійної зброї", - заявив Зеленський.