Зеленский о Taurus: работаем, но договорились с Мерцом не обсуждать публично

"Есть определенные темы, по которым мы договорились не говорить публично. Но я не хочу врать. Вопрос Taurus мы обсуждали во время встречи тет-а-тет между канцлером и мной. Мы работаем в этом направлении, но я не могу сейчас сообщить никаких подробностей. Я пообещал это канцлеру, и я держу слово", - сказал Зеленский.

Taurus - не единственный инструмент

При этом президент Украины считает, что Taurus - не единственный инструмент, который нужен для того, чтобы остановить Россию и диктатора Владимира Путина.

"Этого мало. Нам нужны Taurus, нужны Patriot. Нам нужно все это сделать, развиваться дальше. Нужно политическое давление. Нужны мощные санкционные пакеты. Нужно единство Европы и Америки. Без этого Россия может атаковать любого. Если не укреплять Украину, если мы этого не сделаем, Россия может атаковать других", - считает глава государства.

По мнению Зеленского, если Украина упадет - тогда Россия будет решать вопросы в Европе силой. Президент добавил, что Taurus - один из инструментов, который Украина могла бы использовать для защиты.

"Но Taurus сам по себе не может защитить ни одну страну в мире от России. Я не могу сказать, сколько оружия есть в Европе или других государствах, но хочу сказать следующее: за месяц Россия атакует Украину большим количеством ракет, чем другие страны имеют в запасе. Ежемесячно наша гражданская инфраструктура подвергается ракетным ударам. И, если честно, когда мы говорим о Taurus - да, мы были бы очень благодарны. Поверьте мне", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что не все страны должны знать, сколько Taurus есть в Германии и насколько можно расширить производство. Но важно, чтобы россияне в Кремле знали, что оружие есть.

"Не обязательно, чтобы оружие было применено, но знать, что оно есть - это важно. Эти шаги имеют значение", - добавил президент.

По его словам, Украина разрабатывает различные дальнобойные виды оружия. Но чтобы расширить производство, необходимо финансирование. Однако, в отличие от других стран, Украина готова делиться своими достижениями с теми государствами, которые помогают ей.

"Мы знаем, что должны диверсифицировать производство. Мы не можем иметь только один склад в Украине, потому что Россия может его атаковать. Мы должны диверсифицировать как склады, так и производство и финансирование. Нам нужны различные форматы дальнобойного оружия", - заявил Зеленский.