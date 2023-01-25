Зеленський про танки для України: коли будуть рішення, подякуємо

"Зараз, до речі, багато говорять про танки. Про сучасні танки, яких ми потребуємо. І про те, як можна заповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок.

Але важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує", - заявив президент України.

Він також наголосив, що дискусії слід завершувати рішеннями. Рішення щодо реального посилення оборони України проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є.

"Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо задля цього", - наголосив Зеленський.