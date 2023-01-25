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Зеленський про танки для України: коли будуть рішення, подякуємо

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Дискусії про постачання сучасних танків слід завершувати ухваленими рішеннями на користь обороноздатності української армії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Зараз, до речі, багато говорять про танки. Про сучасні танки, яких ми потребуємо. І про те, як можна заповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок.
Але важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує", - заявив президент України.

Він також наголосив, що дискусії слід завершувати рішеннями. Рішення щодо реального посилення оборони України проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є.

"Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо задля цього", - наголосив Зеленський.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден оголосить на цьому тижні про постачання Україні танків Abrams.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готові передати Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, оскільки вона все ще відмовлялася постачати Leopard Україні.

Але пізніше видання Spiegel написало, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки схвалив надання німецьких танків Україні.

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