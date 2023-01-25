Зеленский о танках для Украины: когда будут решения, поблагодарим

Дискуссии о поставках современных танков следует завершать принятыми решениями в пользу обороноспособности украинской армии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, десяти, или пятнадцати танках. Потребность большая. Мы каждый день делаем все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит. И я благодарю каждого и каждого, кто нас в этом поддерживает", - заявил президент Украины.
Он также подчеркнул, что дискуссии следует завершать решениями. Решениями о реальном усилении обороны Украины против террористов. Необходимое количество танков у союзников есть.
"Когда будет необходимый вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", - подчеркнул Зеленский.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявит на этой неделе о поставках Украине танков Abrams.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, поскольку она все еще отказывалась поставлять Leopard Украине.
Но позже издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление немецких танков Украине.
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