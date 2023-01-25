Зеленский о танках для Украины: когда будут решения, поблагодарим

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, десяти, или пятнадцати танках. Потребность большая. Мы каждый день делаем все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит. И я благодарю каждого и каждого, кто нас в этом поддерживает", - заявил президент Украины.

Он также подчеркнул, что дискуссии следует завершать решениями. Решениями о реальном усилении обороны Украины против террористов. Необходимое количество танков у союзников есть.

"Когда будет необходимый вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", - подчеркнул Зеленский.