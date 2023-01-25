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Зеленський про танки: дуже вдячний, але час і кількість - важливі

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Україна, Середа 25 січня 2023 17:17
Зеленський про танки: дуже вдячний, але час і кількість - важливі Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна вдячна партнерам за готовність надати західні танки, але важливими є їх кількість та терміни постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю Sky News.

"Я дуже радий і дякую Німеччині, Британії, Сполученим Штатам Америки за те, що вони прийняли рішення (дати танки - ред.). Я вдячний в цілому світу за підтримку України. Але якщо говорити відкрито та чесно, то кількість танків та терміни, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід'ємну важливу роль", - сказав Зеленський.

Зауваження президента прозвучали після того, як Німеччина офіційно підтвердила, що надішле танки Leopard 2 до Києва.

Нагадаємо, Німеччина офіційно оголосила, що надасть Україні танки Leopard 2.

Про те, скільки танків може отримати українська армія від партнерів – розповідає РБК-Україна.

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