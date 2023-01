Зеленський про танки: дуже вдячний, але час і кількість - важливі

"Я дуже радий і дякую Німеччині, Британії, Сполученим Штатам Америки за те, що вони прийняли рішення (дати танки - ред.). Я вдячний в цілому світу за підтримку України. Але якщо говорити відкрито та чесно, то кількість танків та терміни, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід'ємну важливу роль", - сказав Зеленський.

Ukraine's president Volodymyr Zelenskyy has told Sky News he is "very happy" and "thankful" that Germany has decided to supply 14 Leopard 2 tanks - but warned the quantity and delivery time of the vehicles is "critical".



Read more: https://t.co/GfFT9kLDub pic.twitter.com/LC47vw1o21