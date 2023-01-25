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Зеленский о танках: очень благодарен, но время и количество – важны

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Украина, Среда 25 января 2023 17:17
Зеленский о танках: очень благодарен, но время и количество – важны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Україна вдячна партнерам за готовність надати західні танки, але важливими є їх кількість та терміни постачання.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Sky News.

"Я очень рад и благодарю Германию, Британию, Соединенные Штаты Америки за то, что они приняли решение (дать танки - ред.). Я благодарен в целом мире за поддержку Украины. Но если говорить открыто и честно, то количество танков и сроки, когда они могут до нас доехать, играют неотъемлемую важную роль", - сказал Зеленский.

Замечания президента прозвучали после того, как Германия официально подтвердила, что отправит танки Leopard 2 в Киев.

Напомним, Германия официально объявила, что предоставит Украине танки Leopard 2.

О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров – рассказывает РБК-Украина.

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