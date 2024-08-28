Зеленський: там, де це можливо, діти мають піти до школи офлайн

У вересні у всіх регіонах України, де дозволяє безпекова ситуація, діти мають піти до школи офлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі умови для цього мають забезпечити уряд, обласна влада та громади.

"І це пріоритет саме стратегічний. Це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту. Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", - наголосив президент.