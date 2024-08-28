ua en ru
Ср, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: там, де це можливо, діти мають піти до школи офлайн

Україна, Середа 28 серпня 2024 22:12
UA EN RU
Зеленський: там, де це можливо, діти мають піти до школи офлайн Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вересні у всіх регіонах України, де дозволяє безпекова ситуація, діти мають піти до школи офлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі умови для цього мають забезпечити уряд, обласна влада та громади.

"І це пріоритет саме стратегічний. Це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту. Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", - наголосив президент.

Навчальний рік 2024-2025

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив початок та кінець навчального року в українських школах.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Кабінет міністрів готує кілька технічних рішень, щоб українські школи у регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, могли працювати офлайн протягом всього навчального року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Школа Навчальний рік
NEWS
Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський
Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський
DAILY
Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова