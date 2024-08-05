Уряд готує кілька технічних рішень, щоб школи могли працювати офлайн, - Зеленський
Кабінет міністрів готує кілька технічних рішень, щоб українські школи у регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, могли працювати офлайн протягом всього навчального року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, він заслухав доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, зокрема, щодо регіональної роботи урядовців.
"Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет - по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому", - зазначив президент.
Також, за словами Зеленського, він також отримує регулярні звіти й щодо енергетики - підготовки до опалювального сезону та більшого захисту енергетичної інфраструктури.
Навчальний рік 2024-2025
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив початок та кінець навчального року у школах.
Варто зазначити, що в умовах війни в Україні запроваджують нові підходи до освітнього процесу та працюють над покращанням безпекової ситуації. Зокрема, у новому навчальному році планують повернути до офлайн навчання 300 тисяч школярів.
Про те, які нововведення планують запровадити у новому навчальному році, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у колонці на РБК-Україна.
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