Уряд готує кілька технічних рішень, щоб школи могли працювати офлайн, - Зеленський

Кабінет міністрів готує кілька технічних рішень, щоб українські школи у регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, могли працювати офлайн протягом всього навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, він заслухав доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, зокрема, щодо регіональної роботи урядовців. "Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет - по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому", - зазначив президент. Також, за словами Зеленського, він також отримує регулярні звіти й щодо енергетики - підготовки до опалювального сезону та більшого захисту енергетичної інфраструктури.