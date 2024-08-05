ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд готує кілька технічних рішень, щоб школи могли працювати офлайн, - Зеленський

Україна, Понеділок 05 серпня 2024 19:55
UA EN RU
Уряд готує кілька технічних рішень, щоб школи могли працювати офлайн, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів готує кілька технічних рішень, щоб українські школи у регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, могли працювати офлайн протягом всього навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, він заслухав доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, зокрема, щодо регіональної роботи урядовців.

"Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет - по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому", - зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, він також отримує регулярні звіти й щодо енергетики - підготовки до опалювального сезону та більшого захисту енергетичної інфраструктури.

Навчальний рік 2024-2025

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив початок та кінець навчального року у школах.

Варто зазначити, що в умовах війни в Україні запроваджують нові підходи до освітнього процесу та працюють над покращанням безпекової ситуації. Зокрема, у новому навчальному році планують повернути до офлайн навчання 300 тисяч школярів.

Про те, які нововведення планують запровадити у новому навчальному році, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у колонці на РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Школа Навчальний рік
NEWS
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
DAILY
Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату