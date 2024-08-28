Зеленский: там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн

В сентябре во всех регионах Украины, где позволяет ситуация с безопасностью, дети должны пойти в школу офлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел сегодня и длительное совещание с членами правительства по подготовке к новому учебному году. Приоритет очевиден. Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн в этом году", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все условия для этого должны обеспечить правительство, областные власти и общины.

"И это приоритет именно стратегический. Это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование. Все чиновники имеют абсолютно четкие задачи. Максимальное количество открытых школ должно быть, и необходимые для этого решения правительства ясны", - подчеркнул президент.