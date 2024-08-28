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Зеленский: там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн

Украина, Среда 28 августа 2024 22:12
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Зеленский: там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сентябре во всех регионах Украины, где позволяет ситуация с безопасностью, дети должны пойти в школу офлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел сегодня и длительное совещание с членами правительства по подготовке к новому учебному году. Приоритет очевиден. Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн в этом году", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все условия для этого должны обеспечить правительство, областные власти и общины.

"И это приоритет именно стратегический. Это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование. Все чиновники имеют абсолютно четкие задачи. Максимальное количество открытых школ должно быть, и необходимые для этого решения правительства ясны", - подчеркнул президент.

Учебный год 2024-2025

Напомним, Кабинет Министров утвердил начало и конец учебного года в украинских школах.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Кабинет министров готовит несколько технических решений, чтобы украинские школы в регионах, где разрешает ситуация с безопасностью, могли работать офлайн в течение всего учебного года.

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Владимир Зеленский Школа Учебный год
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