Зеленський та Вучич домовилися про двосторонні переговори

Візит Вучича до України

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич у середу, 11 червня, відвідав Україну вперше за час повномасштабної війни. Він взяв участь у саміті Україна-Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі.

Під час виступу на саміті Вучич заявив, що Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України згідно з міжнародним правом. Країна готова допомогти у відновленні одного-двох українських міст або регіони.

Варто зазначити, що президент Сербії Александр Вучич минулого місяця їздив до Москви. Він відвідав парад російського диктатора Володимира Путіна 9 травня.

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