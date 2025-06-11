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Зеленський та Вучич домовилися про двосторонні переговори

Фото: президент Сербії Александар Вучич та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський та президент Сербії Александр Вучич домовилися провести двосторонні переговори. Обговорять співпрацю між країнами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Сербії Александар Вучич заявив під час виступу на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

За словами Вучича, він з Зеленським сьогодні обговорили двосторонню співпрацю, гуманітарну допомогу Україні та деякі інші питання.

"Запропонував нові ділянки співробітництва між Сербією та Україною, ми маємо заплановані двосторонні перемовини з президентом Зеленським. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту. І я сподіваюся, що наше співробітництво зростатиме", - зазначив президент Сербії.

Візит Вучича до України

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич у середу, 11 червня, відвідав Україну вперше за час повномасштабної війни. Він взяв участь у саміті Україна-Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі.

Під час виступу на саміті Вучич заявив, що Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України згідно з міжнародним правом. Країна готова допомогти у відновленні одного-двох українських міст або регіони.

Варто зазначити, що президент Сербії Александр Вучич минулого місяця їздив до Москви. Він відвідав парад російського диктатора Володимира Путіна 9 травня.

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Володимир ЗеленськийСербія