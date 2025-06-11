Зеленский и Вучич договорились о двусторонних переговорах

Визит Вучича в Украину

Напомним, президент Сербии Александр Вучич в среду, 11 июня, посетил Украину впервые за время полномасштабной войны. Он принял участие в саммите Украина-Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе.

Во время выступления на саммите Вучич заявил, что Сербия твердо поддерживает территориальную целостность Украины в соответствии с международным правом. Страна готова помочь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов.

Стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич в прошлом месяце ездил в Москву. Он посетил парад российского диктатора Владимира Путина 9 мая.

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