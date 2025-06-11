Сербія готова відновити одне-два українські міста або регіони, - Вучич

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Сербії Александар Вучич заявив під час виступу на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

"Від імені моєї країни я можу сказати, що Сербія залишатиметься твердою та непохитною у дотриманні Статуту ООН і міжнародного права, яке включає захист територіальної цілісності країн, визнаний ООН як найважливіший принцип. Ми завжди за це виступали й, як я вже сказав, залишатимемося твердими. Думаю, що певним чином це може бути корисним і для України", - сказав Вучич.

За його словами, те, чи буде в України перемир'я чи "щось інше", залежить від президента країни та українського народу.

"Якщо буде припинення вогню, чи перемир’я, це стосується вас (звернувся до Зеленського - ред.) та українського народу. Ми можемо бути в цьому помічниками, але я хотів би взяти з вами, пане президенте, якісь одне-два міста чи регіони, які ми могли б відновити. Думаю, що це було б дуже зрозуміло для українського народу, щоб він міг отримати чітку підтримку", - зазначив Вучич.

Він додав, що Україна може завжди розраховувати на гуманітарну допомогу Сербії та підтримку територіальної цілісності країни.

"Ми готові вислухати вас і подивитися, як ми можемо бути корисними та підтримати вас. Я сподіваюся, що ми зможемо без гучних слів зробити хоча б трохи більше для українського народу, бо українці справді на це заслуговують", - додав президент Сербії.