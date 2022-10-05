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Зеленський та Столтенберг скоординували кроки щодо вступу України до НАТО

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Середа 05 жовтня 2022 20:53
Зеленський та Столтенберг скоординували кроки щодо вступу України до НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скоординували подальші кроки щодо вступу України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського і Столтенберга у Twitter.

"На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України", - написав президент.

В свою чергу Столтенберг після спілкування з Зеленським похвалив хоробрий український народ і ЗСУ за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів.

Генсек НАТО зазначив, що Росія повинна припинити війну, яку вона розв'язала. Він також додав, що Альянс підтримуватиме та посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, 30 вересня Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зазначимо, що одне з перших обговорень заявки України на вступ має відбутись на рівні послів країн НАТО. Друге обговорення може відбутися в рамках засідання міністрів оборони під час формату "Рамштайн" 12-13 жовтня.

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Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг
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