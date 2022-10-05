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Зеленский и Столтенберг скоординировали шаги по вступлению Украины в НАТО

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Среда 05 октября 2022 20:53
Зеленский и Столтенберг скоординировали шаги по вступлению Украины в НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скоординировали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского и Столтенберга в Twitter.

"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с Генсеком НАТО. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины", - написал президент.

В свою очередь, Столтенберг после общения с Зеленским похвалил храбрый украинский народ и ВСУ за поразительный прогресс в отвоевании своей территории от российских агрессоров.

Генсек НАТО отметил, что Россия должна прекратить войну, которую она развязала. Он также добавил, что Альянс будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Напомним, 30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Отметим, что одно из первых обсуждений заявки Украины на вступление должно состояться на уровне послов стран НАТО. Второе обсуждение может пройти в рамках заседания министров обороны во время формата "Рамштайн" 12-13 октября.

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Владимир Зеленский НАТО Йенс Столтенберг
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