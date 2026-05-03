Зеленський та Стармер обговорили підтримку України й підготовку до переговорів

Оборонна підтримка та боротьба з тіньовим флотом

За словами президента, під час зустрічі особливу увагу приділили оборонній підтримці України, зокрема внескам у програму PURL, а також протидії російському тіньовому флоту.

"Ми в Україні цінуємо всі кроки Великої Британії для підтримки нашого народу та послаблення агресора", - зазначив глава держави.

Також Зеленський поінформував британського прем'єра про ситуацію на фронті та нещодавні удари РФ по Україні.

Президент наголосив на необхідності спільної європейської протиповітряної оборони.

"Важливо, щоб Європа скоординувала зусилля та розробила спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії", - підкреслив він.

Переговорний процес

Зеленський наголосив, що Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі для досягнення справедливого й гідного миру.

Сторони високо оцінили позицію Великої Британії щодо продовження тиску на РФ.