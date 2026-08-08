Зеленський та Сибіга подякували Сенату США за ухвалення "пекельних санкцій"

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення американських сенаторів і подякував двопартійній підтримці України у США. За його словами, посилення санкційного тиску на Росію є одним із ключових інструментів для примушення Москви до завершення війни.

"Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні - від обох партій і всього Американського народу", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що рішення Сенату є особливо важливим на тлі російських атак та використання балістичних ракет проти України.

"Коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "Петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя", - зазначив президент.

Реакція Володимира Зеленського на схвалення Сенатом США "пекельних санкцій" Ліндсі Грема (фото ОП)

Зеленський додав, що реальний американський тиск на Росію допоможе наблизити дипломатичне врегулювання.

"Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", - заявив він.

Заява голови МЗС України Андрія Сибіги про схвалення санкцій проти РФ Сенатом США (фото МЗС України)

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга також привітав рішення Сенату. Він подякував американським сенаторам за двопартійну підтримку та назвав законопроєкт важливим кроком для посилення санкційного режиму проти Росії.

"Цей знаковий законопроєкт - потужна демонстрація глобального лідерства Америки", - написав Сибіга.