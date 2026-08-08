Зеленский и Сибига поблагодарили Сенат США за принятие "адских санкций"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение американских сенаторов и поблагодарил двухпартийную поддержку Украины в США. По его словам, усиление санкционного давления на Россию является одним из ключевых инструментов для принуждения Москвы к завершению войны.

"Украина ценит всю поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине – от обеих партий и всего Американского народа", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что решение Сената особенно важно на фоне российских атак и использования баллистических ракет против Украины.

"Когда Путин делает свою последнюю ставку в затягивании войны на баллистику и когда мы так ищем ракеты для "Петриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы поддержки защиты жизни", - отметил президент.

Реакция Владимира Зеленского на одобрение Сенатом США "адских санкций" Линдси Грэма (фото ОП)

Зеленский добавил, что реальное американское давление на Россию поможет приблизить дипломатическое урегулирование.

"Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора", – заявил он.

Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги об одобрении санкций против РФ Сенатом США (фото МИД Украины)

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига также приветствовал решение Сената. Он поблагодарил американских сенаторов за двухпартийную поддержку и назвал законопроект важным шагом для усиления санкционного режима против России.

"Этот знаковый законопроект – мощная демонстрация глобального лидерства Америки", – написал Сибига.