Зеленский и Сибига поблагодарили Сенат США за принятие "адских санкций"

Президент Украины Владимир Зеленский и исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига поблагодарили Сенат США за поддержку законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Документ должен пройти рассмотрение в Палате представителей США, после чего может быть передан на подпись президенту Трампу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения президента Украины и главного дипломата государства.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение американских сенаторов и поблагодарил двухпартийную поддержку Украины в США. По его словам, усиление санкционного давления на Россию является одним из ключевых инструментов для принуждения Москвы к завершению войны.
"Украина ценит всю поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине – от обеих партий и всего Американского народа", – заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что решение Сената особенно важно на фоне российских атак и использования баллистических ракет против Украины.
"Когда Путин делает свою последнюю ставку в затягивании войны на баллистику и когда мы так ищем ракеты для "Петриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы поддержки защиты жизни", - отметил президент.
Зеленский добавил, что реальное американское давление на Россию поможет приблизить дипломатическое урегулирование.
"Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора", – заявил он.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига также приветствовал решение Сената. Он поблагодарил американских сенаторов за двухпартийную поддержку и назвал законопроект важным шагом для усиления санкционного режима против России.
"Этот знаковый законопроект – мощная демонстрация глобального лидерства Америки", – написал Сибига.
Напомним, 28 июля Сенат США поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Одним из его соавторов был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с более чем 60 американскими сенаторами. Глава государства подчеркнул, что новый санкционный законопроект является не только инструментом для усиления давления на Кремль, но и важным сигналом для европейских партнеров.