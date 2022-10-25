Зеленський та Штайнмайєр зустрілися у Києві: перші деталі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.
Володимир Зеленський заявив, що внесок Німеччини у шлях України до миру та відновлення територіальної цілісності є дуже суттєвим.
Штайнмайєр після зустрічі із Зеленським заявив, що Німеччина надасть Україні 2 установки MARS, 4 гаубиці та продовжить постачання систем ППО.
"Скоро буде поставлено дві системи MARS і чотири гаубиці", - заявив президент Німеччини на брифінгу в Києві.
Президент України зазначив, що риторика на користь підтримки України в Німеччині останнім часом сильно змінилася.
"Хочу подякувати за підтримку України, суверенітет, територіальну цілісність. Я знаю, що ви були на Чернігівщині, знаю, що німецька сторона розглядає можливість відновлення Чернігова. Також хочу сказати, що я особисто задоволений нашими розмовами", - заявив Зеленський.
Він також подякував Німеччині за систему ППО IRIS-T, яка демонструє потужні результати.
"Я вважаю, що риторика на користь підтримки України в Європі та Німеччині змінилася. Вона тепліша, ніж погода сьогодні на вулиці", - додав глава держави.
Нагадаємо, сьогодні Штайнмаєр перебуває з офіційним візитом в Україні. Як і інші закордонні лідери, він приїхав поїздом. Він уже встиг звернутися з посланням до українців, запевнивши, що Німеччина продовжить підтримку у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному плані.
Під час поїздки до Корюківки Чернігівської області йому довелося півтори години провести у бомбосховищі під час повітряної тривоги. Роком раніше він вже відвідував це місце, воно відоме тим, що під час Другої світової війни німецькі солдати знищили місцеве населення.
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