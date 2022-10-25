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Зеленский и Штайнмайер встретились в Киеве: первые детали

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Владимир Зеленский заявил, что вклад Германии в путь Украины к миру и возобновление территориальной целостности очень существенный.

Напомним, сегодня Штайнмайер находится с официальным визитом в Украине. Как и другие зарубежные лидеры, он приехал на поезде. Он уже успел обратиться с посланием к украинцам, заверив, что Германия продолжит поддержку в военном, политическом, финансовом и гуманитарном отношении.

Во время поездки в Корюковку Черниговской области ему пришлось полтора часа провести в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Годом ранее он уже посещал это место, оно известно тем, что во время Второй мировой войны немецкие солдаты уничтожили все местное население.

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Владимир ЗеленскийШтайнмайер