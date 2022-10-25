Штайнмаєр провів понад годину у бомбосховищі під Черніговом під час тривоги

Під час візиту до України у вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів півтори години у бомбосховищі у Корюківці Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста німецького радіо ARD.

"Федеральний президент Штайнмаєр перебуває в Україні вперше з початку війни. Але його планам заважає повітряна тривога. На 1,5 години йому доводиться шукати укриття у бомбосховищі", - написала вона.

За даними прес-секретаря Штайнмайєра Серстіна Гаммеліна, він поспілкувався з мешканками Корюківки, які опинилися в одному укритті з президентом ФРН.

"Ми стикаємося з цим майже щодня!" - розповіли жінки Штайнмаєру, визнавши, що часто просто ігнорують сигнал тривоги.