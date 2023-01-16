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Зеленський та Рютте провели переговори: що обговорили

Фото: прем'єр Нідерландів Марк Рютте та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 16 січня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед візитом у Вашингтон провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів сторони обговорили ракетний удар РФ по житловому будинку у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рютте у Twitter.

"У рамках підготовки до візиту до Вашингтона я поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Жахливий напад на житловий будинок у Дніпрі наголошує, чому не можна дозволити Росії виграти цю війну. Координація міжнародної військової підтримки залишається вкрай важливою у найближчі місяці", - написав він.

Нагадаємо, 14 січня під час чергового масованого обстрілу територією України, російські окупанти потрапили по житловому будинку в Дніпрі.

Станом на 16 січня відомо про 40 загиблих і рятувальники продовжують роботи з розбору завалів, під якими можуть перебувати від 30 до 40 людей. До лікарень звернулося вже 75 мирних мешканців.

Раніше президент Володимир Зеленський різко відреагував на обстріл РФ житлового будинку в Дніпрі. Він зазначив, що Україна знайде всіх, хто причетний до цього терору.

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