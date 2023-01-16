Зеленський та Рютте провели переговори: що обговорили

"У рамках підготовки до візиту до Вашингтона я поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Жахливий напад на житловий будинок у Дніпрі наголошує, чому не можна дозволити Росії виграти цю війну. Координація міжнародної військової підтримки залишається вкрай важливою у найближчі місяці", - написав він.

Нагадаємо, 14 січня під час чергового масованого обстрілу територією України, російські окупанти потрапили по житловому будинку в Дніпрі.

Станом на 16 січня відомо про 40 загиблих і рятувальники продовжують роботи з розбору завалів, під якими можуть перебувати від 30 до 40 людей. До лікарень звернулося вже 75 мирних мешканців.

Раніше президент Володимир Зеленський різко відреагував на обстріл РФ житлового будинку в Дніпрі. Він зазначив, що Україна знайде всіх, хто причетний до цього терору.

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