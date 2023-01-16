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Зеленский и Рютте провели переговоры: что обсудили

Фото: премьер Нидерландов Марк Рютте и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 16 января, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед визитом в Вашингтон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стороны обсудили ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Рютте в Twitter.

"В рамках подготовки к визиту в Вашингтон я побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ужасное нападение на жилой дом в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть эту войну. Координация международной военной поддержки остается крайне важной в ближайшие месяцы", - написал он.

Напомним, 14 января во время очередного массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты попали по жилому дому в Днепре.

По состоянию на 16 января известно о 40 погибших, и спасатели продолжают работы по разбору завалов, под которыми могут находиться от 30 до 40 людей. В больницы обратились уже 75 мирных жителей.

Ранее президент Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.

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Владимир ЗеленскийМарк РюттеВойна России против Украины