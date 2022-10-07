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Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20, - ЗМІ

Колаж РБК-Україна
Автор: Мілан Лєліч, Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.

Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National.

"Остаточне рішення ще не ухвалене", - сказав прес-секретар президента України Сергій Никифоров у коментарі РБК-Україна.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу, підтвердив, що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.

Нагадаємо, що вчора Байден оцінив можливість переговорів із Путіним щодо України на саміті G20.

Також раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить проблем для участі Путіна у саміті G20.

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G20Володимир Зеленський