Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.

Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National .

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу, підтвердив , що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.

"Остаточне рішення ще не ухвалене", - сказав прес-секретар президента України Сергій Никифоров у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, що вчора Байден оцінив можливість переговорів із Путіним щодо України на саміті G20.

Також раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить проблем для участі Путіна у саміті G20.

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